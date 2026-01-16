EFG International Aktie

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

EFG International-Performance im Blick 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen EFG International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden EFG International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,48 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 117,925 EFG International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 417,45 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 15.01.2026 auf 20,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,75 Prozent angezogen.

Alle EFG International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

