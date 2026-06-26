EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Investition
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
EFG International-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das EFG International-Papier bei 14,62 CHF. Bei einem EFG International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,840 EFG International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 111,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,24 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,08 Prozent angezogen.
Insgesamt war EFG International zuletzt 4,89 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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