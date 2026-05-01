EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Performance im Blick
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01.05.2026 10:03:56
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem EFG International-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EFG International-Aktie bei 12,42 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investierten, hätten nun 80,515 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 16,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 352,66 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,27 Prozent.
EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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