WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

Langfristige Investition 02.01.2026 10:03:35

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in EFG International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das EFG International-Papier letztlich bei 10,55 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hat, hat nun 947,867 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.12.2025 18 066,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,06 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,66 Prozent angewachsen.

EFG International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

