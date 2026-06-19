SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das EFG International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,08 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 450,980 EFG International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 16,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 029,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 310,29 Prozent vermehrt.

Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at