EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Performance im Blick
|
19.06.2026 10:04:24
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das EFG International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,08 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 450,980 EFG International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 16,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 029,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 310,29 Prozent vermehrt.
Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!