EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Investmentbeispiel 17.04.2026 10:03:58

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in EFG International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die EFG International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,94 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 259,446 EFG International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 241,81 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 16.04.2026 auf 17,66 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 122,42 Prozent.

Alle EFG International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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