EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Profitable EFG International-Anlage?
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07.08.2026 10:03:56
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem EFG International-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,48 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 13,369 EFG International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 227,01 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 06.08.2026 auf 16,98 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 127,01 Prozent.
EFG International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,14 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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