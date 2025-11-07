EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Lohnende EFG International-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des EFG International-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,99 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 100,100 EFG International-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 1 623,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,22 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 62,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete EFG International eine Marktkapitalisierung von 4,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
