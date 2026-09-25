SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen EFG International-Anteile an diesem Tag bei 10,38 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investierten, hätten nun 96,339 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EFG International-Aktie auf 16,02 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 543,35 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,34 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für EFG International eine Börsenbewertung in Höhe von 5,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at