EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Investmentbeispiel
|
15.05.2026 10:03:59
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.05.2021 wurde die EFG International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EFG International-Aktie bei 7,39 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,532 EFG International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 231,94 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 13.05.2026 auf 17,14 CHF belief. Mit einer Performance von +131,94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war EFG International zuletzt 5,11 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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