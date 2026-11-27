Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EFG International gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EFG International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,32 CHF. Bei einem EFG International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,228 EFG International-Aktien. Die gehaltenen EFG International-Papiere wären am 26.11.2026 2 405,06 CHF wert, da der Schlussstand 15,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,51 Prozent angezogen.

EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at