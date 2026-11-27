EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|EFG International-Performance im Blick
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EFG International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,32 CHF. Bei einem EFG International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 158,228 EFG International-Aktien. Die gehaltenen EFG International-Papiere wären am 26.11.2026 2 405,06 CHF wert, da der Schlussstand 15,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,51 Prozent angezogen.
EFG International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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