EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Profitabler EFG International-Einstieg?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor einem Jahr abgeworfen
Am 06.02.2025 wurde die EFG International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,92 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,839 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 376,44 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 05.02.2026 auf 19,16 CHF belief. Damit wäre die Investition 37,64 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für EFG International eine Börsenbewertung in Höhe von 5,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EFG International AG
Analysen zu EFG International AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EFG International AG
|21,15
|1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.