EFG International Aktie

EFG International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler EFG International-Einstieg? 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.02.2025 wurde die EFG International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,92 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,839 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 376,44 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 05.02.2026 auf 19,16 CHF belief. Damit wäre die Investition 37,64 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für EFG International eine Börsenbewertung in Höhe von 5,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EFG International AG

mehr Nachrichten

Analysen zu EFG International AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EFG International AG 21,15 1,44% EFG International AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen