SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.02.2025 wurde die EFG International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,92 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,839 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 376,44 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 05.02.2026 auf 19,16 CHF belief. Damit wäre die Investition 37,64 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für EFG International eine Börsenbewertung in Höhe von 5,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at