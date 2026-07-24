SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in EFG International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 24.07.2025 wurde das EFG International-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug an diesem Tag 16,34 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 61,200 EFG International-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.07.2026 984,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EFG International bezifferte sich zuletzt auf 5,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at