EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Lukrativer EFG International-Einstieg?
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 205,761 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 456,79 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 05.11.2026 auf 16,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 245,68 Prozent.
Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 5,24 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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