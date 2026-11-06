EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Lukrativer EFG International-Einstieg? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EFG International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 205,761 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 456,79 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 05.11.2026 auf 16,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 245,68 Prozent.

Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 5,24 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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