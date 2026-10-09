EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Rentable EFG International-Investition?
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 10 Jahren verdient
EFG International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,87 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,534 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 324,02 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 08.10.2026 auf 15,78 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 224,02 Prozent.
Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 4,82 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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