EFG International Aktie

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WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Rentable EFG International-Investition? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren EFG International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

EFG International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der EFG International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,87 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,534 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 324,02 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 08.10.2026 auf 15,78 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 224,02 Prozent.

Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 4,82 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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