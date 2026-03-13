EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Lohnende EFG International-Anlage?
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient
EFG International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das EFG International-Papier an diesem Tag bei 8,58 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 11,655 EFG International-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208,86 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 12.03.2026 auf 17,92 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 208,86 CHF entspricht einer Performance von +108,86 Prozent.
EFG International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,40 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!