SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

EFG International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das EFG International-Papier an diesem Tag bei 8,58 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EFG International-Aktie investiert, befänden sich nun 11,655 EFG International-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208,86 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 12.03.2026 auf 17,92 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 208,86 CHF entspricht einer Performance von +108,86 Prozent.

EFG International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,40 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at