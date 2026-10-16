EFG International Aktie
WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228
|Performance unter der Lupe
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Verlust hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die EFG International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das EFG International-Papier investiert hätte, hätte er nun 61,350 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EFG International-Papiers auf 15,96 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 979,14 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 979,14 CHF, was einer negativen Performance von 2,09 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von EFG International belief sich zuletzt auf 4,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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