SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes EFG International-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EFG International-Aktien verlieren können.

Am 18.08.2013 wurden EFG International-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das EFG International-Papier 12,95 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 77,220 EFG International-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2023 auf 10,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 787,64 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 21,24 Prozent.

Am Markt war EFG International jüngst 3,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at