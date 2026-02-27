Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
27.02.2026 10:03:43
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 355,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,169 Elma Electronic-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 1 270,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 774,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 257,75 Prozent erhöht.
Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 292,25 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
