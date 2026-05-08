SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elma Electronic-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 000,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,100 Elma Electronic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 290,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 29,00 Prozent mehr wert.

Alle Elma Electronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 294,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at