Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Lukrativer Elma Electronic-Einstieg?
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 000,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,100 Elma Electronic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 290,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 29,00 Prozent mehr wert.
Alle Elma Electronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 294,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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