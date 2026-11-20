Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Frühe Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Elma Electronic-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Elma Electronic-Aktie bei 1 020,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,980 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 294,12 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 19.11.2026 auf 1 320,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,41 Prozent gesteigert.
Elma Electronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 301,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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