Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 050,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,524 Elma Electronic-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2026 gerechnet (1 270,00 CHF), wäre die Investition nun 12 095,24 CHF wert. Mit einer Performance von +20,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Elma Electronic zuletzt 292,85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
