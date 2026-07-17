SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elma Electronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Elma Electronic-Aktie letztlich bei 359,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,786 Elma Electronic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 1 310,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 649,03 CHF wert. Mit einer Performance von +264,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Elma Electronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 298,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at