SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.12.2022 wurde die Elma Electronic-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 070,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Elma Electronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,346 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 775,70 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 18.12.2025 auf 1 260,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,76 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 287,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at