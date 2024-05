SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 442,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investierten, hätten nun 2,262 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 16.05.2024 auf 1 000,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 262,44 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,24 Prozent angezogen.

Der Elma Electronic-Wert an der Börse wurde auf 225,32 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at