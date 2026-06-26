Elma Electronic Aktie

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WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

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Elma Electronic-Investition im Blick 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elma Electronic-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Elma Electronic-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 130,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,885 Elma Electronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (1 310,00 CHF), wäre die Investition nun 1 159,29 CHF wert. Damit wäre die Investition um 15,93 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Elma Electronic eine Börsenbewertung in Höhe von 301,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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