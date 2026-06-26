Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Elma Electronic-Investition im Blick
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Elma Electronic-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 130,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,885 Elma Electronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (1 310,00 CHF), wäre die Investition nun 1 159,29 CHF wert. Damit wäre die Investition um 15,93 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Elma Electronic eine Börsenbewertung in Höhe von 301,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)
Analysen zu Elma Electronic AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Elma Electronic AG (N)
|1 310,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.