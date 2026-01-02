SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elma Electronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 369,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,271 Elma Electronic-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 343,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 270,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 243,71 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 292,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at