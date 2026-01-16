SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Elma Electronic-Investment verdienen können.

Am 16.01.2023 wurde die Elma Electronic-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Elma Electronic-Aktie an diesem Tag 1 000,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,000 Anteilen. Die gehaltenen Elma Electronic-Anteile wären am 15.01.2026 12 800,00 CHF wert, da der Schlussstand 1 280,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 292,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

