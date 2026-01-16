Elma Electronic Aktie

Elma Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Elma Electronic-Investment? 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Elma Electronic-Investment verdienen können.

Am 16.01.2023 wurde die Elma Electronic-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Elma Electronic-Aktie an diesem Tag 1 000,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,000 Anteilen. Die gehaltenen Elma Electronic-Anteile wären am 15.01.2026 12 800,00 CHF wert, da der Schlussstand 1 280,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,00 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 292,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Elma Electronic AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elma Electronic AG (N) 1 270,00 -0,78% Elma Electronic AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen