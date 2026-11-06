SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Elma Electronic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 350,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,571 Elma Electronic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 714,29 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 05.11.2026 auf 1 320,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 37 714,29 CHF entspricht einer Performance von +277,14 Prozent.

Insgesamt war Elma Electronic zuletzt 301,61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at