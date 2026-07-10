SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Elma Electronic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Elma Electronic-Anteile 645,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,155 Elma Electronic-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,10 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 09.07.2026 auf 1 310,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,10 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Elma Electronic eine Börsenbewertung in Höhe von 301,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at