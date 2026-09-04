SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elma Electronic von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Elma Electronic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 660,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,152 Elma Electronic-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 20 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 320,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 100,00 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Elma Electronic eine Marktkapitalisierung von 303,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at