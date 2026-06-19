Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Lukrative Elma Electronic-Anlage?
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elma Electronic-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 341,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, befänden sich nun 0,293 Elma Electronic-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 384,16 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Anteils am 18.06.2026 auf 1 310,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 284,16 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 302,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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