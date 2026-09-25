Elma Electronic Aktie

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WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162

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Langfristige Anlage 25.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Elma Electronic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Elma Electronic-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Elma Electronic-Aktie an diesem Tag bei 1 010,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,901 Elma Electronic-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Elma Electronic-Papiers auf 1 320,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 069,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 30,69 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Elma Electronic einen Börsenwert von 301,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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