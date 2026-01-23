Elma Electronic Aktie
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elma Electronic-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Elma Electronic-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Elma Electronic-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 490,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Elma Electronic-Aktie investierten, hätten nun 0,204 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 259,18 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 22.01.2026 auf 1 270,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 159,18 Prozent gesteigert.
Der Elma Electronic-Wert an der Börse wurde auf 292,53 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
