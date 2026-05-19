Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Lukrative Emmi-Investition? 19.05.2026 10:04:09

SPI-Titel Emmi-Aktie: Hätte sich eine Emmi-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

Vor Jahren Emmi-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Emmi-Papier statt. Zum Handelsende stand das Emmi-Papier an diesem Tag bei 824,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,214 Emmi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.05.2026 1 008,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 831,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,85 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Emmi einen Börsenwert von 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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