Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Performance
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Titel Emmi-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Emmi von vor einem Jahr rentiert?
Am 30.12.2024 wurde die Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 736,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,136 Emmi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,86 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 29.12.2025 auf 735,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,14 Prozent eingebüßt.
Emmi war somit zuletzt am Markt 3,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
