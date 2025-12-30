Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

Emmi-Performance 30.12.2025

SPI-Titel Emmi-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Emmi von vor einem Jahr rentiert?

Bei einem frühen Emmi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 30.12.2024 wurde die Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 736,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,136 Emmi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,86 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 29.12.2025 auf 735,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,14 Prozent eingebüßt.

Emmi war somit zuletzt am Markt 3,90 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Emmi AG

