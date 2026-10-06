Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Frühe Anlage
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmi-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Emmi-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Emmi-Aktie betrug an diesem Tag 697,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 0,143 Emmi-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 119,94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 836,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,94 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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