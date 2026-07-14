Emmi Aktie

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WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Emmi-Investment im Blick 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Emmi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 750,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Emmi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,133 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (896,00 CHF), wäre das Investment nun 119,47 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Emmi belief sich jüngst auf 4,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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