SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emmi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Emmi-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Emmi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 655,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Emmi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,526 Emmi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 841,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 282,99 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,30 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Emmi zuletzt 4,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at