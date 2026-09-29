SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Emmi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2016 wurde die Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Emmi-Aktie betrug an diesem Tag 662,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Emmi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,106 Emmi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 975,83 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 28.09.2026 auf 859,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,76 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at