SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Emmi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 604,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Emmi-Aktie investiert hat, hat nun 16,543 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 887,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 673,28 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,73 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at