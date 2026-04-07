SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Emmi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 981,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Emmi-Aktie investiert hat, hat nun 1,019 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 845,64 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 02.04.2026 auf 830,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 15,44 Prozent weniger wert.

Emmi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at