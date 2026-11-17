Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Emmi-Anlage im Blick
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Emmi-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Emmi-Aktie bei 1 038,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,096 Emmi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,51 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 16.11.2026 auf 981,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,49 Prozent verringert.
Alle Emmi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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