SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Emmi-Anteile an diesem Tag 432,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Emmi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,121 Emmi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 901,73 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 19.01.2026 auf 731,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 901,73 CHF entspricht einer Performance von +69,02 Prozent.

Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at