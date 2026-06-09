Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Profitabler Emmi-Einstieg?
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 10 Jahren verdient
Die Emmi-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 601,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 1,664 Emmi-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 858,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 427,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,76 Prozent.
Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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