SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Emmi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Emmi-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 601,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 1,664 Emmi-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 858,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 427,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,76 Prozent.

Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at