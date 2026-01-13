Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

Emmi-Anlage 13.01.2026 10:03:41

SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Emmi-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Emmi-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 925,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Emmi-Aktie investierten, hätten nun 1,081 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 806,49 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 12.01.2026 auf 746,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,35 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Emmi belief sich zuletzt auf 4,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

