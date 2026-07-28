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Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Langfristige Performance 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Emmi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Emmi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Emmi-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Emmi-Anteile bei 981,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Emmi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,188 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.07.2026 8 690,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 853,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 4,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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