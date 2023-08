SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Emmi-Investment eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Emmi-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Emmi-Aktie an diesem Tag bei 930,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,075 Emmi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 925,81 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 14.08.2023 auf 861,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,42 Prozent verringert.

Alle Emmi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at