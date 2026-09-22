SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Emmi-Aktien gewesen.

Emmi-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 032,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Emmi-Aktie investiert hat, hat nun 0,969 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 805,23 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 21.09.2026 auf 831,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,48 Prozent eingebüßt.

Emmi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at