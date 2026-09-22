Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Rentabler Emmi-Einstieg?
|
22.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 5 Jahren bedeutet
Emmi-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 032,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Emmi-Aktie investiert hat, hat nun 0,969 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 805,23 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 21.09.2026 auf 831,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,48 Prozent eingebüßt.
Emmi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emmi AG
|
10:03
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
08.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.09.26
|SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Emmi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.08.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
19.08.26
|Emmi bestätigt strategischen Kurs mit starkem Volumenwachstum und Fortschritten auf allen Ergebnisebenen (EQS Group)
Analysen zu Emmi AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Emmi AG
|890,00
|0,68%