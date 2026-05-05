Emmi Aktie

Emmi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

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Lohnender Emmi-Einstieg? 05.05.2026 10:03:51

SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Emmi-Papier statt. Diesen Tag beendete die Emmi-Aktie bei 923,00 CHF. Bei einem Emmi-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,834 Emmi-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Emmi-Anteile wären am 04.05.2026 8 959,91 CHF wert, da der Schlussstand 827,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 10,40 Prozent.

Emmi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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